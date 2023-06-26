Banking Revolution: технологии и данные в работе банков

6 июля в 19:00 МСК на бесплатном митапе опытом цифровой трансформации департаментов поделятся топ-менеджеры финансовых организаций:

Андрей Бояренков (ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»): Как создать качественную модель оценки рисков

Светлана Васина (Группа компаний «Conomica»): Цифровые методы управления дебиторской задолженностью

Татьяна Жандарова (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»): Оценка правового риска: подходы и инструментарий

Сергей Фролов (ПАО «Промсвязьбанк»): 10 лет работы с вендором: история непрерывной автоматизации

Вас ждет:

— Обсуждение острых тем и стратегий развития. Почему необходимо использовать современные решения для повышения эффективности работы каждого департамента в банке?

— Реальные кейсы лидеров рынка. Узнайте, по каким критериям компании выбирали вендора, как технологии упростили процессы, сколько ресурсов бизнес экономит после внедрения новых инструментов.

— Public Talk. Возможность обсудить вопросы с экспертами и гостями.