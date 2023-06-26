Banking Revolution: технологии и данные в работе банков

Дата проведения:
06.07.2023
Место проведения:
Бесплатно
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6 июля в 19:00 МСК на бесплатном митапе опытом цифровой трансформации департаментов поделятся топ-менеджеры финансовых организаций:
- Андрей Бояренков (ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»): Как создать качественную модель оценки рисков
- Светлана Васина (Группа компаний «Conomica»): Цифровые методы управления дебиторской задолженностью
- Татьяна Жандарова (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»): Оценка правового риска: подходы и инструментарий
- Сергей Фролов (ПАО «Промсвязьбанк»): 10 лет работы с вендором: история непрерывной автоматизации
Вас ждет:
— Обсуждение острых тем и стратегий развития. Почему необходимо использовать современные решения для повышения эффективности работы каждого департамента в банке?
— Реальные кейсы лидеров рынка. Узнайте, по каким критериям компании выбирали вендора, как технологии упростили процессы, сколько ресурсов бизнес экономит после внедрения новых инструментов.
— Public Talk. Возможность обсудить вопросы с экспертами и гостями.
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