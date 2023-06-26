Дата проведения:
с 11.07.2023 по 12.07.2023
Место проведения:
Платно
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11-12 июля 2023 г. в Москве пройдет мультиотраслевая конференция профессионалов сферы PR «BE: PR Summer Conf 2023».
За 2 дня выступят более 20 экспертов со свежими кейсами и инструментами. Все выступающие эксперты – PR практики из реального сектора бизнеса, работающие в крупных российских и европейский компаниях.
Вопросы в фокусе:
- Антикризис и pr стратегия в условиях турбулентности.
- Сокращаем pr бюджет без потери качества.
- Метрики и оценка эффективности pr коммуникаций
- Pr и внутриком: вместе нельзя разделить- где поставить запятую?
- Pr и маркетинг- взболтать, но не смешивать?
- Как выбрать пиар агентство. Модель win-win.
- Социальные сети в новой реальности 2023.
- Блогеры. Хаус. Решения.
- Стратегия оперативной и качественной отработки негатива в соцсетях.
- Черный PR, как сделать красиво и не заплыть за буйки?
- Продуктовый PR. Как выводить на рынок новые продукты?
- PR 360.
- ESG коммуникации в контексте кризиса и турбулентности.
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