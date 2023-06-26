BE: PR Summer Conf 2023

Дата проведения: 

с 11.07.2023 по 12.07.2023

Место проведения: 

Платно

11-12 июля 2023 г. в Москве пройдет мультиотраслевая конференция профессионалов сферы PR «BE: PR Summer Conf 2023».

За 2 дня выступят  более 20 экспертов со свежими кейсами и инструментами.  Все выступающие эксперты – PR практики из реального сектора бизнеса, работающие в крупных российских и европейский компаниях.

Вопросы в фокусе:

  • Антикризис и pr стратегия в условиях турбулентности.
  • Сокращаем pr бюджет без потери качества.
  • Метрики и оценка эффективности pr коммуникаций
  • Pr и внутриком: вместе нельзя разделить- где поставить запятую?
  • Pr и маркетинг- взболтать, но не смешивать?
  • Как выбрать пиар агентство. Модель win-win.
  • Социальные сети в новой реальности 2023.
  • Блогеры. Хаус. Решения.
  • Стратегия оперативной и качественной отработки негатива в соцсетях.
  • Черный PR, как сделать красиво и не заплыть за буйки?
  • Продуктовый PR. Как выводить на рынок новые продукты?
  • PR 360.
  • ESG коммуникации в контексте кризиса и турбулентности.
 
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