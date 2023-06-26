11-12 июля 2023 г. в Москве пройдет мультиотраслевая конференция профессионалов сферы PR «BE: PR Summer Conf 2023».

За 2 дня выступят более 20 экспертов со свежими кейсами и инструментами. Все выступающие эксперты – PR практики из реального сектора бизнеса, работающие в крупных российских и европейский компаниях.

Вопросы в фокусе: