ОКИТ 2023 - ИТ и инновации

11-13 июля 2023 г. в Казани пройдет Ежегодная Объединенная конференция ИТ-служб энергетических компаний (ОКИТ). В этом году конференция пройдет в седьмой раз, организаторы мероприятия — крупнейшие компании энергосектора (Интер РАО, СО ЕЭС, РусГидро, Россети, Росэнергоатом), устроитель — Клуб 4CIO.

Ключевые темы конференции в этом году — импортозамещение, технологическая независимость и безопасность критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, взаимодействие с отечественными вендорами, перспективы российских решений на мировом рынке.

Основная задача ОКИТ — обменяться опытом и успешными практиками, которые компании-участники могут рекомендовать коллегам.

В рамках конференции Клуб 4CIO представит Учебник технологического лидерства, в основу которого лег обширный базис знаний и опыта в области цифровой трансформации бизнеса и индустрии — свыше 20 глав, наполненных визионерским взглядом и практическими выкладками лучших специалистов отрасли.