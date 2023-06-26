11 июля в Москве пройдет первая конференция Yandex Cloud про open source инструменты для обработки данных и создания корпоративных хранилищ.

Data Open Source Day — это доклады экспертов, которые создают решения с открытым исходным кодом для реальных задач бизнеса. Это дискуссии о применении open source на практике, о безопасности технологий, о развитии сообщества и о социально-значимых проектах на базе открытых технологий.

Что обсудим:

Какие реальные бизнес-задачи можно решать с помощью open source продуктов Яндекса, например, YDB и YTsaurus.

Как большие компании строят работу по хранению и обработке данных, развивают аналитические системы и решают задачи машинного обучения на основе продуктов с открытым исходным кодом. Опытом поделится Ozon и не только.

Какой вклад команда Yandex Cloud вносит в развитие Greenplum® и ClickHouse®.

Как open source комьюнити помогает делать технологии и проекты на их базе лучше.

Как сделать социально-значимый проект с открытым кодом и помочь научному сообществу во всем мире.

Встреча будет полезна всем, кто интересуется разработкой систем на базе open source технологий, архитекторам, ML-разработчикам, CDO, CTO, IT-директорам.

Мероприятие пройдет в гибридном формате.