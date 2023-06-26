MarTech Conference 2023

Дата проведения: 

12.07.2023

Место проведения: 

Платно

12 июля в Москве состоится MarTech — практическая конференция о маркетинговых технологиях, определяющих современные тренды и новации в розничной торговле.

Ключевые темы деловой программы 2023

Цифровизация маркетинга в ритейле и ecommerce

  • Маркетинговые технологии 2023 в контексте задач цифрового маркетинга
  • Как импортозамещение влияет на технологии
  • Как меняется продвижение благодаря AR/VR/3D и AI. Где граница между Machine Learning и Artificial intelligence
  • Не только креатив. Какие задачи маркетинга помогают решать нейросети
  • Автоматизация работы и продвижения на маркетплейсах. Какие тренды?

Data driven marketing для создания единого опыта клиента

  • Омниканальность и ее технологии
  • Персонализация и гиперперсонализация. Как дать клиенту почувствовать себя особенным
  • Архитектура программы лояльности и актуальный функционал
  • Удержание клиентов и применение CDP и Retention Management Platform. Как повысить эффективность работы
  • ROPO – как онлайн-поведение соотносится с офлайн-покупками.
 
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