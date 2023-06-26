MarTech Conference 2023

12 июля в Москве состоится MarTech — практическая конференция о маркетинговых технологиях, определяющих современные тренды и новации в розничной торговле.

Ключевые темы деловой программы 2023

Цифровизация маркетинга в ритейле и ecommerce

Маркетинговые технологии 2023 в контексте задач цифрового маркетинга

Как импортозамещение влияет на технологии

Как меняется продвижение благодаря AR/VR/3D и AI. Где граница между Machine Learning и Artificial intelligence

Не только креатив. Какие задачи маркетинга помогают решать нейросети

Автоматизация работы и продвижения на маркетплейсах. Какие тренды?

Data driven marketing для создания единого опыта клиента