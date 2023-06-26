MarTech Conference 2023

Дата проведения:
12.07.2023
Место проведения:
Платно
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12 июля в Москве состоится MarTech — практическая конференция о маркетинговых технологиях, определяющих современные тренды и новации в розничной торговле.
Ключевые темы деловой программы 2023
Цифровизация маркетинга в ритейле и ecommerce
- Маркетинговые технологии 2023 в контексте задач цифрового маркетинга
- Как импортозамещение влияет на технологии
- Как меняется продвижение благодаря AR/VR/3D и AI. Где граница между Machine Learning и Artificial intelligence
- Не только креатив. Какие задачи маркетинга помогают решать нейросети
- Автоматизация работы и продвижения на маркетплейсах. Какие тренды?
Data driven marketing для создания единого опыта клиента
- Омниканальность и ее технологии
- Персонализация и гиперперсонализация. Как дать клиенту почувствовать себя особенным
- Архитектура программы лояльности и актуальный функционал
- Удержание клиентов и применение CDP и Retention Management Platform. Как повысить эффективность работы
- ROPO – как онлайн-поведение соотносится с офлайн-покупками.
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