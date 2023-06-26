19 июля 2023 года в Москве состоится ScorFest 2023 - седьмой ежегодный форум о технологиях и инновациях в области скоринга.

Форум объединяет подходы в оценке физических лиц и МСБ в online и offline-каналах, на основе современных технологий сбора, обработки и продвинутого анализа данных. ScorFest 2023 – место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков. Форум привлекает широкий спектр организаций, включая банки, микрофинансовые, страховые, лизинговые, факторинговые, интернет-компании, телекоммуникационные и мобильные операторы, fintech-компании и технологические стартапы.

Программа включает обзор тенденций развития скоринговых технологий, лучшую экспертизу и практические кейсы адаптации риск-моделей в период санкций и экономической дестабилизации, инновации в современном риск – менеджменте, обзор возможностей, обеспеченных ростом цифровых технологий, а также ростом числа источников и объемов данных.