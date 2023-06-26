Бизнес-регата «IT-SAILING DAY 2023» пройдет 21 июля в акватории Пироговского водохранилища на базе яхт-клуба "ГАЛС". Каждый год мы собираем ИТ-директоров из ведущих компаний, чтобы предложить им незабываемый опыт и возможность участвовать в увлекательных соревнованиях на яхтах.

«IT-SAILING DAY» — это не только возможность насладиться красотой природы и водной глади. Это событие, которое объединяет ИТ-директоров различных компаний и создает платформу для прямого и открытого диалога. Здесь вы сможете общаться и обмениваться опытом с коллегами C-Level из компаний ритейла, финансов, промышленности и других отраслей.

На «IT-SAILING DAY» вас ожидает возможность встретиться и общаться с опытными СТО, CIO, CDTO, которые готовы поделиться своей экспертизой и рассказать о своем пути в управлении IT-подразделениями, а также трудностями, с которыми им пришлось столкнуться в своей профессиональной деятельности.