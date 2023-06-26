PyCon Russia 2023

PyCon Russia состоится 28-29 июля 2023 года в Москве. Два дня мощных докладов в двух треках одновременно: Python и Data Science.

600 участников: рядовых и ведущих разработчиков, дата-аналитиков, тим-лидов, сеньоров, CTO и всех, кто имеет отношение к python-разработке. Безлимитный нетворкинг: во время и между докладов, за чашкой кофе или во время обеда, на стендах партнеров и на душевной афтепати в конце второго дня.

Бесплатные кофе-брейки и обеды, подарки от спонсоров и организаторов. Возможность влиться в python-комьюнити, поговорить про работу и про жизнь. Записи всех докладов, которые можно будет пересматривать хоть каждый день, и красивые фотки с конференции.