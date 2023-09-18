"Позитивный SOC" (Positive SOCcon)

С начала года возросло число кибератак, особенно на медицинские и научно-образовательные организации. Чтобы помочь от них защититься, в Минске 28 сентября состоится бесплатная конференция по информационной безопасности SOCcon. Ее организует компания Positive Technologies – одна из компаний-лидеров в СНГ в сфере кибербезопасности.

Согласно исследованию Positive Technologies, во II квартале количество инцидентов увеличилось на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выросла и доля целенаправленных атак – до 78% от общего числа, что на 10% больше, чем в начале года. Уязвимыми оказываются все отрасли экономики: госучреждения, банки и ритейл, а в последнее время на верхние позиции по числу атак вышли медицинские и научно-образовательные организации.

Конференция посвящена построению результативной кибербезопасности, способной сдержать натиск злоумышленников. Эксперты расскажут о том, как сделать защиту эффективной и измеримой и поделятся опытом построения SOС. Специалисты также обсудят требования указа главы государства № 40 «О кибербезопасности». Помимо выступлений, планируется панельная дискуссия с представителями регулятора и бизнеса на тему кибербезопасности и тому, как быть при нехватке кадров.Positive SOCcon впервые пройдет в Беларуси. На мероприятии соберутся представители регулятора, топ-менеджеры, руководители и специалисты из сфер IT и информационной безопасности. Организатором выступает Positive Technologies, крупный разработчик средств результативной защиты.

Мероприятие пройдет 28 сентября с 9.00 до 18.00 в отеле DoubleTree by Hilton на проспекте Победителей, 9. Принять участие в конференции можно по предварительной регистрации. Для записи нужно заполнить форму регистрации до 16.00 27 сентября.