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Enterprise Agile Russia — это конференция об ускорении крупных компаний. Ежегодно конференция собирает успешные примеры Agile-трансформаций крупных организаций России из различных отраслей с использованием всех распространенных фреймворков Enterprise Agility: SAFe, LeSS, OKR, Nexus и прочих.
Конференция включает:
● кейсы трансформаций крупных компаний с контурами изменений от сотни до тысяч человек,
● опыт из различных отраслей: ИТ, финансы, телекоммуникации, ритейл, промышленность и другие,
● опыт цифровизации государственных сервисов,
● практики и эксперты,
● 3 параллельных трека — 18 докладов и 3 воркшопа.
Конференция особенно полезна владельцам бизнеса и менеджерам любого уровня из крупных организаций — всем, кто управляет портфелями, программами и проектами со стороны бизнеса или ИТ.
Тематики конференции:
1. Старт Enterprise Agility
2. Согласование бизнеса и разработки
3. Структурная и техническая гибкость команд
4. Масштабирование Agile на всю организацию
Вы можете стать участником конференции, выступить со своим кейсом в качестве спикера или стать нашим партнером. Детальную информацию можно найти на сайте конференции.
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