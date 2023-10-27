Enterprise Agile Russia — это конференция об ускорении крупных компаний. Ежегодно конференция собирает успешные примеры Agile-трансформаций крупных организаций России из различных отраслей с использованием всех распространенных фреймворков Enterprise Agility: SAFe, LeSS, OKR, Nexus и прочих.

Конференция включает:

● кейсы трансформаций крупных компаний с контурами изменений от сотни до тысяч человек,

● опыт из различных отраслей: ИТ, финансы, телекоммуникации, ритейл, промышленность и другие,

● опыт цифровизации государственных сервисов,

● практики и эксперты,

● 3 параллельных трека — 18 докладов и 3 воркшопа.

Конференция особенно полезна владельцам бизнеса и менеджерам любого уровня из крупных организаций — всем, кто управляет портфелями, программами и проектами со стороны бизнеса или ИТ.

Тематики конференции:

1. Старт Enterprise Agility

2. Согласование бизнеса и разработки

3. Структурная и техническая гибкость команд

4. Масштабирование Agile на всю организацию

Вы можете стать участником конференции, выступить со своим кейсом в качестве спикера или стать нашим партнером. Детальную информацию можно найти на сайте конференции.