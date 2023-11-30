RustCon 2023

Единственная в России конференция для Rust-разработчиков состоится 1 декабря 2023 года в Москве.

Мы зовем лучших спикеров и собираем самые актуальные доклады, чтобы сделать свой вклад в развитие комьюнити. Интересен язык программирования Rust? Хотите найти единомышленников и обсудить общие темы в теплой, дружелюбной тусовке? Присоединяйтесь к нам и приходите на конференцию RustCon. Встречаемся раз в год в Москве.