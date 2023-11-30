RustCon 2023

Дата проведения:
Место проведения:
Единственная в России конференция для Rust-разработчиков состоится 1 декабря 2023 года в Москве.
Мы зовем лучших спикеров и собираем самые актуальные доклады, чтобы сделать свой вклад в развитие комьюнити. Интересен язык программирования Rust? Хотите найти единомышленников и обсудить общие темы в теплой, дружелюбной тусовке? Присоединяйтесь к нам и приходите на конференцию RustCon. Встречаемся раз в год в Москве.
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Доклады
Крутейшие спикеры весь день будут рассказывать о разработке на Rust. Обсудим технологии и методы разработки, которые только появились, поищем оптимальное решение задач, с которыми сталкивается большинство разработчиков.
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Нетворкинг
У нас собирутся опытные и заинтересованные докладчики, участники и спонсоры, которые готовы делиться личным опытом и рассказать о своих проектах на Rust.
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Инсайты
Помимо новых знаний, применимости кейсов спикеров к решению ваших задач и кучи новых полезных и интересных знакомств, на любой из наших конференций участникам в голову приходят великолепные идеи. Создать или написать что-то новое, переписать и переделать старое, вдохновившись контентом и людьми с конференции.
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