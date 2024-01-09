6-7 февраля 2024 г. в Москве пройдет XXIV Международный форум iFin-2024 «Электронные финансовые услуги и технологии».

Форум проводится ежегодно с 2001 года и является главным мероприятием в России, посвященным электронному банкингу и современным дистанционным финансовым услугам и технологиям.

iFin-2024 пройдет в традиционном офлайн-формате в гостинице «Рэдиссон Славянская» (Москва). На Форуме в течение 2-х дней можно будет ознакомиться с самыми современными достижениями в сфере ДБО, интернет- и мобильного банкинга, автоматизации фронт-офиса, обслуживания физических лиц, МСБ и корпораций, создания новых услуг и сервисов, обеспечения информационной безопасности, развития СБП, Цифрового рубля и платежных решений, совершенствования ИТ-инфраструктуры и цифровизации бизнеса, развития финансовых маркетплейсов, эксосистем и открытого банкинга, управления маркетингом, продажами и привлечением клиентов, улучшения качества взаимодействия с клиентами и эффективного использования современных инструментов коммуникации, практического применения ИИ в финансах и другими современными технологиями и решениями.

На 24-м Форуме iFin-2024 более 30 ведущих разработчиков и поставщиков решений для финансовых организаций продемонстрируют свои новейшие разработки, а банки и финансовые компании поделятся опытом, расскажут о том, как современные электронные финансовые технологии помогают привлекать новых и повышать лояльность существующих клиентов, быстро создавать и выводить на рынок новые продукты, продавать больше услуг и увеличивать доходы, снижать издержки и решать другие задачи, стоящие перед организациями. В деловой программе iFin-2024 традиционно будут представлены самые важные направления развития современных технологий для финансовой сферы, лучшие кейсы и экспертные доклады от ведущих специалистов и руководителей из банков и ИТ-компаний, а также дискуссии и круглые столы на самые актуальные темы.

Форум iFin-2024 проводится для руководителей ИТ и бизнес-подразделений, топ-менеджеров, ответственных за развитие финансовых услуг и обслуживание клиентов. Делегаты от банков и финансовых организаций (страховых и инвестиционных компаний, МФО, НПФ) могут принять участие в мероприятии бесплатно при условии предварительной регистрации на веб-сайте.