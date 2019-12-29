Как полностью удалить антивирус Avast с компьютера

Еще со времен Windows XP все пользуются антивирусниками. Естественно, платить за них особого желания нет, так что выбирают бесплатные программы. Одна из таких — Avast. Да, сама по себе программа неплохая, защищает компьютер, но некоторые все же хотят избавиться от нее. Особенно пользователи Windows 10, где есть Защитник Windows, которого вполне хватает. По этой ссылке вы сможете подробно узнать о процессе по видео, найти разные программы для удаления и подробно во всем разобраться. Сегодня кратко посмотрим, как удалить Avast.

Как удалить

Следуйте простому алгоритму, и все получится:

Подготовка. У программы есть свой модуль защиты, который не даст нормально ее удалить. Его нужно выключить. Заходим в настройки, заходим во вкладку "Устранение неисправностей" и убираем галочку с пункта "Включить модуль самозащиты Avast". Он начнет ругаться, но мы можем продолжать. Скачиваем официальную утилиту Avastcleaner. Она нужна конкретно для этой цели, других функций у нее нет. Скачивайте на сайте разработчика. Откройте программу, выберите каталог размещения программы и нажмите "Удалить". Подтвердите свои действия, и начнется процесс удаления. Потом перезагрузите компьютер. Если не хотите скачивать утилиту, то можно удалить обычным способом через "Программы и компоненты". Он действительно быстрее и дает такой же эффект.

Как удалить остатки программы

Проблема при этом есть — существует вероятность того, что остатки программы не покинуть ваш компьютер. Мешать они не будут, но некоторым просто это не нравится. Тогда нужно воспользоваться реестром, но новичкам этого делать не стоит. Не всегда процедуры с реестром заканчиваются хорошо. Если решились, то в поиске Пуска вводим "regedit", а дальше в активном окне нажимаем "Ctrl+F". Потом в поиске водим ключ avast и удаляем все, что находим под этим ключом. Если этого будет мало, то можете еще и поискать остатки в каталоге жесткого диска.

Просто удалить Avast не составляет труда: качаете утилиту разработчиков или удаляете средствами Windows. Если вы хотите полностью избавиться от остатков, то нужно будет работать с реестром, но новичкам этого делать не стоит.