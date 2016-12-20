КГБ задержал председателя ЕРИП и гендиректора "БелАВМ"

КГБ Республики Беларусь вскрыл масштабные коррупционные схемы с участием председателя ЕРИП Олега Веремейчика, гендиректора "БелАВМ" Дмитрия Ронина и чиновников Нацбанка. Об этом 20 декабря 2016 года сообщили в пресс-службе комитета.

В КГБ рассказали, что 15 декабря 2016 года при получении взятки в размере $20 тыс с поличным задержана управляющая ФСЗН Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь Людмила Бачило. Незаконное денежное вознаграждение ей передал гендиректор "БелАВМ" Дмитрий Ронин. Взятку он давал за оказанное содействие в признании СЗАО "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд ФСЗН. В отношении обоих были возбуждены уголовные дела.

Вместе с ними были задержаны заместитель генерального директора ЗАО "БелАВМ" Николай Романович. Он является соучастником в передаче взятки Л. Бачило. Также был задержан сотрудник СЗАО Леонид Горбачевский и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, ответственный за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники.

"Указанные лица находились в преступном сговоре. Они разработали "нужное" техническое задание, позволившее СЗАО победить в аукционе. За оказанное содействие В.Старовойтов (при посредничестве Л.Горбачевского) получил взятку в размере $4 тыс", - сообщили в Комитете госбезопасности.

В этот же день за коррупционные связи с СЗАО "БелАВМ" задержаны: председатель правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетно-информационное пространство" ("ЕРИП") Олег Веремейчик, начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Республики Беларусь Анатолий Мороз и его заместитель Екатерина Павловская.

К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками КГБ проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, которые помогут выявить иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.