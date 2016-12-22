Гарвард: Бедные не хотят получать бесплатное онлайн-образование

Ученые Гарвардского университета Джон Хадсен и Джастин Рейх провели исследование данных пользователей MOOC, онлайн-платформ с бесплатными образовательными курсами. Одним из главных преимуществ этих платформ считается доступность: чтобы овладевать знаниями нужен только интернет. Долгое время предполагалось, что сервисы помогут сократить разрыв в образовательном уровне разных слоев населения и демократизировать знания.

Но оказалось, что это не так. Исследователи проверили данные 68 онлайн-курсов Гарвардского университета и Массачусетского технологического института в период с 2012 по 2014 год. За это время их прошли 164 198 американцев в возрасте от 13 до 69 лет. Самая распространенная категория пользователей МООС — студенты вузов, причем, как правило, из обеспеченных семей. Также онлайн-курсы крайне популярны среди тех, кто так или иначе занимается наукой и технологиями. Люди из бедных районов или с низким уровнем образования оказались в меньшинстве — у них попросту отсутствует тяга к знаниям.

Социально-экономический статус слушателей определялся исходя из трех параметров: уровень образования родителей, средний доход и среднее образование в районе проживания. Результаты работы выявили новую проблему, над которой нужно работать. Теперь ученые заинтересованы выявить связи между средой, в которой проживает человек, и его уровнем образования.