Белорусские ученые работают над созданием отечественного электромобиля. Об этом заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, сообщает БЕЛТА.

"Работаем над новым автомобилем - электромобилем. Полагаем, что в 2017 году, в Год науки, у нас будет свой экспериментальный образец и электродвигатель", - сказал Владимир Гусаков. Он также рассказал, что Академии наук поручено осуществлять научное обеспечение БелАЭС. Но параллельно ведется работа и в сфере новых видов энергии - солнечной, энергии ветра. "

Даже работаем над водородной энергетикой. Уже в мире есть в этой связи неплохие наработки. Мы пытаемся не отставать", - сказал он.

