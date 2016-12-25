Белорусские ученые работают над созданием отечественного электромобиля

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Белорусские ученые работают над созданием отечественного электромобиля. Об этом заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, сообщает БЕЛТА.

"Работаем над новым автомобилем - электромобилем. Полагаем, что в 2017 году, в Год науки, у нас будет свой экспериментальный образец и электродвигатель", - сказал Владимир Гусаков. Он также рассказал, что Академии наук поручено осуществлять научное обеспечение БелАЭС. Но параллельно ведется работа и в сфере новых видов энергии - солнечной, энергии ветра. "

Даже работаем над водородной энергетикой. Уже в мире есть в этой связи неплохие наработки. Мы пытаемся не отставать", - сказал он.
 

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Опубликовал: KVbot,

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