Участники круглого стола по внедрению облачных технологий в Беларуси: «Указ №60 не препятствует внедрению облачных технологий в IT-инфраструктуру».

Под эгидой Ассоциации компаний информационных технологий (АКИТ) состоялся круглый стол, на котором обсуждались организационно-правовые аспекты внедрения облачных технологий в Республике Беларусь.

АКИТ провела круглый стол, в рамках которого обсуждались условия применения облачных технологий в Беларуси и направления, в которых следует совершенствовать законодательство РБ в отношении «облаков». По вопросам использования и развития облачных технологий свои позиции высказали вендоры, дистрибуторы и юристы. В мероприятии приняли участие представители оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, а также заместитель директора Департамента информатизации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь Игорь Канаш, глава представительства Microsoft в Беларуси Антон Мякишев и Дмитрий Ананьев, генеральный директор АКИТ.

«Сегодня Беларусь стоит на пути развития науки и инноваций. По итогам 2015 года ИТ-сектор увеличил свою долю в ВВП на 2,1%. Передовые информационные технологии, которые планируется внедрить в ближайшее время, а именно: 4D печать, интерфейсы «мозг-компьютер», дополненная и виртуальная реальность, управление устройствами с помощью жестов, реализуются на основе облачных технологий», ̶ прокомментировал Дмитрий Ананьев.

Наиболее распространенными на сегодняшний день облачными технологиями являются сервисы резервного копирования и восстановления, виртуальные ЦОД, виртуальные рабочие места, гибридное «облако». Поставщиками облачных технологий выступают компании Oracle, IBM, Intel, HP Enterprise, Cisco, SAP, а также разработчики серверной платформы, среди которых Microsoft, Google, Amazon Web Services, VMware. Услуги на основе облачных технологий оказывают компании beCloud, ActiveCloud, Softline, Squalio и ЭлкоТелеком.

Участники круглого стола обсудили законодательные акты Беларуси по оказанию «облачных» услуг и уделили особое внимание Указу Президента Республики Беларусь № 60 от 1 февраля 2010 года «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет». Участники пришли к мнению о том, что Указ в целом не препятствует внедрению облачных технологий в ИТ-инфраструктуру организаций.

Участники пришли к единому мнению о необходимости совершенствовать законодательные акты в сфере облачных технологий, связанные с защитой личных данных и информации о государственных тайнах