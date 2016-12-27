Беларусь и Китай создают совместное предприятие по выпуску беспилотников

Беларусь и Китай создают совместное предприятие по выпуску беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик, сообщает БЕЛТА.

Сергей Чижик не исключил, что соответствующий договор может быть заключен в первом полугодии 2017 года. Отметив, что интерес к сотрудничеству с Беларусью в этой области проявляют Россия, Вьетнам и Туркменистан, он подчеркнул, что самым главным партнером выступает Китайская Народная Республика. "Мы готовим с Китаем создание совместного производства.

Это крупнейшая компания КНР, думаю, и в мире. Создание совместного производства планируется в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", - информировал первый заместитель председателя Президиума НАН.

Сергей Чижик отметил, что в Беларуси внутренний рынок беспилотников имеет высокую емкость, но производителям необходимо ориентироваться на экспорт. "В мире очень высокая конкуренция на рынке беспилотных летательных аппаратов. Если мы не объединимся с сильными компаниями, то удержаться там будет очень сложно", - считает Сергей Чижик.

