КГК нашел факты бесхозяйственности в Минском областном технопарке

Комитет государственного контроля Республики Беларусь выявил факты бесхозяйственности и нерационального использования госимущества и средств инновационного фонда Миноблисполкома в ходе проверки Минского областного технопарка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Представители ведомства установили, что с 2014 года не используется линия по переработке электрического и электронного оборудования стоимостью 6,6 млн евро. Ее приобретение было запланировано в рамках реализации инвестиционного договора. Для того, чтобы линия начала функционировать, требуется закупка дополнительного оборудования на сумму 60 тысяч деноминированных белорусских рублей. При этом линия была установлена в недостроенном здании. Деньги на покупку оборудования были выданы под гарантию Минского областного исполнительного комитета.

"В результате сложившейся ситуации предприятие оплачивает кредиты и проценты по ним, но при этом не получает какой-либо отдачи от приобретенного имущества", - пояснили в КГК.

В рамках проверки было представители госконтроля нашли невостребованный образец шасси с приводом рабочих органов машины самоходной механизации с низким давлением колес на почве (агрегат ржавеет под открытым небом).

На его разработку было направлено 157 тысяч деноминированных рублей. Однако разработанный образец не соответствовал заявленным требованиям, в результате чего не был принят комиссией и не направлен в серийное производство.

В КГК добавили, что нерациональное использование средств (около 9 миллионов деноминированных рублей) привело к тому, что оборудование не приносит пользу экономике, вследствие чего предприятие не получает запланированную прибыль.

Нерациональное и непродуманное использование средств (в общей сумме свыше 9 млн. руб.) привело к тому, что дорогостояще оборудование не приносит пользу в реальном секторе экономики, а предприятию – запланированную прибыль.