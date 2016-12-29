Давивший людей грузовик в Берлине остановил бортовой компьютер

Во время теракта 19 декабря 2016 года в Берлине сработала автоматическая тормозная система. Об этом сообщают зарубежные информагентства со ссылкой на правоохранительные органы, которые занимаются расследованием преступления.

Эксперты установили, что грузовик остановился после того, как протаранил первый киоск на рынке. Машина была оснащена системой, в которой интегрированы видеокамера и радар. Система сработала автоматически после резкого удара, и это позволило многим людям остаться в живых.

Напомним, что жертвами теракта в столице Германии стали 12 человек, 49 получили ранения. Подозреваемый 24-летний уроженец Туниса Анис Омри был застрелен полицией во время попытки задержания.



