В Беларуси расширен список провайдеров для оказания интернет-услуг работающим с госсекретами органам

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Оперативно-аналитический центр при Президенте расширил перечень провайдеров, уполномоченных оказывать интернет-услуги государственным органам и организациям, использующим в своей деятельности сведения, составляющие государственные секреты. Это закреплено приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте от 28 декабря №96, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В список поставщиков интернет-услуг, уполномоченных оказывать услуги по доступу в интернет, вошло ОАО "Минские телевизионные информационные сети" (МТИС). Услуги хостинга органам, работающим с госсекретами, уполномочено оказывать иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй АйТи Парк" (IBA IT Park). Приказ вступает в силу после его официального опубликования.

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Опубликовал: KVbot,

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