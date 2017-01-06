Белорусские научные разработки будут путешествовать по миру

Белорусские научные разработки в этом году примут участие во многих международных выставках и форумах. Об этом 6 января 2017 года рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Шумилин сообщил, что в июне в Москве планируется проведение форума, посвященного инновационной деятельности в области науки и технологий. В рамках этого форума планируется проведение Дней белорусской науки.

Он также отметил, что в этом году Беларусь будет представлять на международных выставках в первую очередь свои научные достижения. Например, отечественные разработки в области энергетики планируется показать в Астане на "ЭКСПО-2017". Медицинские проекты будут показаны на выставке в Дубае 2 февраля, пишет БелТА.

"Также мы впервые будем участвовать в выставке и конференции в США. Она пройдет в Майами 12-13 июня. Это знаковое событие, так как мы представим свои разработки на американском рынке впервые после длительного отсутствия", - добавил чиновник.

Напомним, что 2017 год объявлен в Беларуси Годом науки. Основной целью данного решения является повышение роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий для сохранения, развития научного потенциала и др.