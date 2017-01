Вышла белорусская версия Pokémon Go

Минская студия MintFrogs выпустила игру League Of Arosaurs. Мобильное приложение доступно в App Store для пользователей из Беларуси.



Игра использует технологию дополненной реальности. С помощью камеры приложение «вписывает» фантастических монстров — арозавров — в реальные интерьеры.



Монстры могут сражаться между собой, используя карты навыков и заклинаний. Карты предлагается собирать, перемещаясь по реальным локациям в режиме дополненной реальности. Еще на этапе выхода трейлера пользователи отметили сходство League of Arosaurs с такими играми как Clash Royale и Pokémon Go.



"Сможет ли League of Arosaurs достичь такого же успеха? Думаю, такого же — вряд ли, но есть все шансы на то, что игра займет хорошее место на рынке, — рассуждает основатель и генеральный директор студии Матвей Федоренчик. — От себя скажу, что реализация у нас местами даже лучше, хотя их бюджеты и наши разнятся в несколько десятков раз.



Глубина игры у нас будет большей. У покемонов была проблема: тот, кто собрал всех покемонов (а были те, кто это сделал уже за месяц), уходили, потому что делать в игре уже было нечего.



Процесс разработки League of Arosaurs начался до релиза покемонов, тогда еще никто не мог и представить что покемоны взорвут весь мир. Мы их не копировали после их успеха, а делали параллельно".