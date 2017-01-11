"Белтелеком" прекращает оказание услуг dial-up

Оператор РУП "Белтелеком" сообщил о закрытии с 1 февраля 2017 года доступа в интернет по технологии dial-up. Об этом рассказали в пресс-службе оператора.

"РУП "Белтелеком" прекращает коммерческое предоставление услуг "Коммутируемый беспарольный доступ в сеть Интернет" и "Коммутируемый доступ в сеть Интернет с использованием предоплаченных Интернет-карт", - добавили в "Белтелекоме".

Для доступа в интернет компания предлагает воспользоваться действующими тарифами с более высокой скоростью интернета.

Dial-up или коммутируемый доступ — сервис, позволяющий установить соединение с удаленным компьютером или сетью, используя модем и телефонную сеть общего пользования. Стоимость соединения по такому принципу рассчитывается исходя из времени, проведенного абонентом в Сети. Доступ осуществлялся по номеру 8-600-100.