Наркокурьер интернет-магазина был задержан в Смолевичах

Наркокурьер одного из интернет-магазинов был задержан в Смолевичах сотрудниками УНиПТЛ УВД Миноблисполкома. У 23-летнего парня нашли 34 свертка с психотропами. Об этом 16 января 2017 года сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Парень обвиняется в незаконном обороте наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупном размере. В отношении его Управлением СК по Минской области возбуждено уголовное дело.

При себе у него обнаружили гашиш массой 77 граммов и 34 свертка с порошкообразным и кристаллическим веществом, в котором был обнаружен опасный психотроп.

"Кроме того, в ходе осмотра компьютерной техники и мобильного телефона следствием получена информация о 220 фактах размещения им закладок в столице и Минской области в течение двух месяцев прошлого года", - сообщили в Следственном комитете.

За каждую "закладку" молодой человек получал не менее 10 белорусских рублей. Сейчас он находится под стражей. Следователи проводят ряд мероприятий, направленных на установление всех деталей преступления.