Сервис Vine официально прекратил своё существование‍

В октябре 2016 года Twitter заявил о закрытии проекта Vine - сервисе коротких видеороликов. Уже сейчас отключена возможность загрузки новых видео, а само приложение переименовано в Vine Camera.

Новое приложение Vine Camera даст возможность снимать короткие ролики и загружать их в Twitter. С 17 января все видео, которые короче 6,5 секунд, загруженные в Twitter, автоматически будут зацикливаться (как это было в сервисе Vine)

На данный момент будет поддержка работы сайта Vine в виде архива видеороликов. Однако на данный момент нет информации о том, как долго это будет продолжаться