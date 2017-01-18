В Беларуси создан мобильный комплекс для предотвращения терактов‍. Его разработали в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси. Отмечается, что он не имеет аналогов в мире.

В учреждении рассказали, что большинство террористических атак проводится при помощи взрывных устройств, которые запускаются в радиусе до пятисот метров. Именно поэтому возникла идея сделать приспособление, которое в случае обнаружения взрывного устройства "могло бы быть под рукой, эффективно защищало и было бы легко в использовании", пишет "СБ.Беларусь сегодня".

"Довольно быстро пришли к мысли, что нужна конструкция, которая накрывала бы опасный предмет сверху и при этом блокировала радиосигнал. А если уж взрыв все же произошел — делала бы его компактным, не давая осколкам развернуться во всю свою поражающую силу", - рассказала подполковник внутренней службы, кандидат юридических наук, доцент кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения Университета гражданской защиты МЧС Елена Пасовец.

Комплекс выглядит как усеченный конус с нижним диаметром около метра. Он способен накрыть предмет размером со спортивную сумку. Если вдруг мощность взрывного устройства будет столь значительна, что приподнимет защитный колпак, в его нижней части предусмотрена "юбка", которая автоматически опустится и направит осколки вниз, тем самым сводя к минимуму повреждения у людей.

Комплекс также способен прерывать радиосигнал, призванный активировать взрывное устройство, которое может быть замаскировано и не привлечь внимания.

Елена Пасовец добавила, что разработка уже получила патент. У специалистов университета уже имеется бизнес-план по продвижению. Сейчас авторы проекта занимаются разработкой технологической документации и поисками инвестора.