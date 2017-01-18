Citrix купила компанию Unidesk

Citrix объявила о приобретении компании Unidesk, разработчика инновационной технологии разделения компонентов Windows приложений на отдельные слои для упрощения упаковки и управления. В результате этого решения заказчики и партнеры Citrix получат возможность еще легче и проще в защищенном режиме развертывать и управлять приложениями и рабочими местами с помощью XenApp и XenDesktop.

"Unidesk считается лидером в области разделения приложений по уровням. Компания предлагает различные решения, которые упрощают защищенную доставку приложений и развертывание инфраструктуры виртуальных рабочих мест", – сказал Йерун Ван Роттердам (Jeroen van Rotterdam), старший вице-президент по конструкторским и технологическим вопросам компании Citrix.

Разделение приложений на уровни – это самый эффективный способ изолировать приложения от операционной системы для того, чтобы появилась возможность управлять ими и доставлять их из любой системы конечного пользователя на любое устройство. Совместимость приложений является одним из самых важных критериев эффективности любого решения для разделения приложений на уровни, и компании Unidesk удалось добиться высоких показателей по сравнению с конкурирующими решениями.

Только Unidesk способна предложить комплексную технологию, которая улучшает совместимость за счет представления всего рабочего пространства Windows в виде модульных виртуальных дисков, включая саму операционную систему (уровень ОС), приложения (уровни приложений), и записываемого уровня, на котором хранятся все настройки пользователей, приложения и данные. Благодаря современной архитектуре Unidesk 4.0, заказчики Citrix смогут использовать самое масштабируемое и функциональное решение для разделения приложений на уровни, которое упрощает переход в облачные среды – они смогут использовать один образ приложения как для локальных, так и для облачных развертываний.

"Citrix создала рынок для защищенной доставки приложений и данных и является лидером этого сегмента. Она интегрирует нашу технологию в свои разработки, что позволит дополнительно упростить процесс развертывания и управления и предоставит пользователям новые функциональные возможности" - сказал Дон Буленс (Don Bulens), президент и главный исполнительный директор компании Unidesk.

Citrix продолжит предлагать технологию Unidesk в качестве отдельного продукта для пользователей продуктов VMware Horizon и Microsoft.