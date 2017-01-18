За распространение порно в Беларуси в 2016 осудили 340 человек

В Беларуси за распространение за изготовление и распространение порнографических материалов по статьям 343 и 343-1 Уголовного кодекса в 2016 году было осуждено 340 человек. Об этом 18 января 2016 года рассказала пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Она рассказала, что за изготовление и распространение порнографии (ст.343 УК РБ) к ответственности был привлечен 321 человек.

За изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего (ст.343-1 УК) в 2016 году наказание было вынесено 19 лицам.

Люди, осужденные по части 1 статьи 343 УК РБ, наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев. По части 2 статьи 343 УК РБ санкции жестче - лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Что касается преступлений, классифицированных по части 1 статьи 343-1 УК РБ, то виновные наказываются исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

По части 2 статьи 343-1 УК РБ виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.

По части 3 статьи 343-1 УК РБ - лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Юлия Лескова добавила, что в 2015 за распространение порнографии было осуждено 225 человек.