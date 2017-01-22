В Беларуси к концу года планируется начать производство квадрокоптеров

В Беларуси в этом году планируется начать производство квадрокоптеров. Оно будет налажено на РУП "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси, сообщил директор НПЦ Юрий Яцына.

«Где-то к августу у нас уже будет опытный образец на испытаниях, и к концу года мы планируем выпустить пять экземпляров для заказчиков. Сформированы технические требования, которым будут удовлетворять квадрокоптеры. Сейчас на нашем рынке таких аппаратов нет», - сказал Ю.Яцына.

По его словам, сейчас на белорусском рынке подобных аппаратов нет. «Раньше мы занимались самолетами, дирижаблями. А это будут аппараты мультикоптерного типа повышенной надежности, которые смогут передавать видеоинформацию качества Full HD в режиме реального времени», - отметил директор НПЦ.

Он добавил, что основная часть разработок принадлежит белорусским специалистам. В этом году будет выпущена первая партия для белорусских заказчиков, а в дальнейшем производитель намерен ориентироваться на экспорт.