ГВПК: в 2017 Беларусь проведет испытания собственного гранатомета

В 2017 году в Беларуси пройдут испытания гранатомета собственного производства. Об этом 27 января 2017 года рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев.

"Мы в этом году будем испытывать свой, "доморощенный" гранатомет, противотанковый ракетный комплекс", - сообщил журналистам Гурулиев.

Он отметил, в частности, что в завершающей стадии находится работа над различными зенитно-ракетными комплексами средней дальности.

Председатель ГВПК также добавил, что комитет выполнил все задачи, которые перед ним ставились в 2016 году.

Напомним, что в прошлом году белорусскими военными впервые был показан новейший отечественный броневик "Витим". Бронемашина предназначена для ведения разведки и сопровождения колонн, а при установке дополнительного вооружения может выступать в качестве штурмовой.