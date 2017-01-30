СМИ ошибочно приписали Apple намерение выпускать электронные сигареты

Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало компании Apple патент на устройство, которое в документе обозначено как «сублиматор/испаритель» (sublimator/vaporizer). Однако в современном английском языке слово vaporizer обозначает ещё и электрический прибор для курения, из-за чего многие СМИ поспешили известить общественность о планах купертиновцев наладить выпуск электронных сигарет.

Конечно, курильщики из числа преданных фанатов «яблочного» бренда наверняка обрадовались бы такой новинке, но в обозримом будущем им всё же придётся обходиться приспособлениями других производителей либо бросать вредную привычку, поскольку к курению запатентованное устройство абсолютно никакого отношения не имеет.

На самом деле в документе описывается установка, предназначенная для осуществления процессов химического осаждения из газовой фазы или травления. Подобные технологические приёмы широко распространены в полупроводниковой индустрии, что, согласитесь, гораздо ближе к основному бизнесу Apple, чем электронные сигареты. О том, что речь в патенте идёт именно о полупроводниках, доказывает и имя изобретателя. Тэцуя Исикава (Tetsuya Ishikawa) является специалистом компании в области нанотехнологий и фотолитографии, а также автором ряда других патентов на тему производства полупроводников.