4 февраля могут не работать банковские карточки

4 февраля 2017 года в период времени с 02:00 до 06:00 будут проводиться технологические работы, поэтому могут возникнуть проблемы в обслуживании банковских карточек. Об этом сообщается на официальном сайте ОАО «Банковский процессинговый центр»

В указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, банкоматов, инфокиосков, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр».

