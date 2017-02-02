4 февраля могут не работать банковские карточки

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4 февраля 2017 года в период времени с 02:00 до 06:00 будут проводиться технологические работы, поэтому могут возникнуть проблемы в обслуживании банковских карточек. Об этом сообщается на официальном сайте ОАО «Банковский процессинговый центр»

В указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, банкоматов, инфокиосков, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр». 
 

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Опубликовал: KVbot,

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