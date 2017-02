Microsoft представила новые облачные инструменты для образовательных учреждений

Корпорация Microsoft представила инструмент Intune for Education - новое облачное приложение и сервис для управления устройствами для учреждений сферы образования, созданные на базе зарекомендовавшего себя сервиса Microsoft Intune.​

Intune for Education разработана для простой интеграции ИТ инфраструктуры образовательных учреждений с облачными сервисами Microsoft. Intune for Education автоматически создает группы, основываясь на данных школьного реестра, так что приложения и настройки могут быть применены для учеников, учителей, устройств, конкретных школ, классов или секций без дополнительных усилий. Любые изменения в реестре будут автоматически отражаться в группах. Например, если ученика добавили в группу занятий по определенному предмету в школьном реестре, он автоматически попадет в соответствующую группу в Intune for Education и получит доступ к соответствующим приложениям.

В ноябре 2016 г. Microsoft и Министерство образования Беларуси подписали соглашение на подписку по программе лицензирования EES (Enrollment for Education Solution), которое дает ряд преимуществ учреждениям образования, в частности, льготный доступ к новейшим версиям корпоративного ПО и облачным сервисам Microsoft. Школы, которые воспользуются условиями соглашения, также получат доступ к новому продукту.

Школьные IT-администраторы или сами преподаватели могут автоматически выполнить вход в Intune for Education, войдя в свой аккаунт в Office 365 Education, привязанный к адресу электронной почты. Для настройки большего количества ПК можно использовать приложение Set up School PCs, которое позволяет работать с любым количеством устройств на базе Windows 10. Когда учитель или ученик выполняет вход на новом устройстве впервые, происходит автоматическая настройка ПК в соответствии с персональными нуждами пользователя. Ознакомительная версия Intune for Education будет доступна в ближайшие недели, а в широкую продажу приложение поступит этой весной (по подписке и по программе корпоративного лицензирования).