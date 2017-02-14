В ПВТ зарегистрировано 5 новых резидентов

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В Парке высоких технологий зарегистрировано 5 новых компаний. Они были зарегистрированы Наблюдательным советом 10 февраля 2017 года. 

ООО "Некстсофт" специализируется на разработке программного обеспечения на заказ в сфере web и mobile технологий;

ООО "БелПрайм" – продуктовая компания, специализируется на разработке программного обеспечения в сфере интернет-маркетинга;

ООО "Йеллоу софт" специализируется на разработке мобильных приложений, облачных систем и систем электронного документооборота в сфере индустрии путешествий, банковского дела и телекоммуникаций;

ООО "Софтарекс Технолоджиес" специализируется на разработке программного обеспечения в сфере здравоохранения, дистанционного образования, энергетики, интернета вещей, компьютерного зрения и программной инженерии;

УП "АндерсенБел" специализируется на разработке программного обеспечения в сфере здравоохранения, банковского дела, мультимедиа.

Также на заседании был одобрен новый бизнес-проект компании-резидента ПВТ ООО "Эполь Софт", который предусматривает расширение перечня видов деятельности этой компании.

При этом часть компаний были лишены статуса резидента ПВТ. Среди них - ООО "Нивал Нетворк", СООО "Численные методы", ООО "ПМиС-Софтпродукт", ООО "Сбербанк-Технологии".

В пресс-центре отметили, что по состоянию на 10 февраля 2017 года в Парке высоких технологий состоят 165 резидентов.

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

При этом часть компаний были лишены статуса резидента ПВТ. Среди них - ООО "Нивал Нетворк", СООО "Численные методы", ООО "ПМиС-Софтпродукт", ООО "Сбербанк-Технологии".

ООО "Сбербанк-Технологии"? - Абалдеть! surprise

Logicby twitter.com logicby пишет:

При этом часть компаний были лишены статуса резидента ПВТ. Среди них - ООО "Нивал Нетворк", СООО "Численные методы", ООО "ПМиС-Софтпродукт", ООО "Сбербанк-Технологии".

ООО "Сбербанк-Технологии"? - Абалдеть! surprise

сам в шоке!

Dmitrys10 пишет:

Logicby twitter.com logicby пишет:

ООО "Сбербанк-Технологии"? - Абалдеть! surprise

сам в шоке!


Это в ответ на то,  что свинину и говядину запретила Россия импортировать из Беларуси?

Абалдеть. (С)

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