В ПВТ зарегистрировано 5 новых резидентов

В Парке высоких технологий зарегистрировано 5 новых компаний. Они были зарегистрированы Наблюдательным советом 10 февраля 2017 года.

ООО "Некстсофт" специализируется на разработке программного обеспечения на заказ в сфере web и mobile технологий;

ООО "БелПрайм" – продуктовая компания, специализируется на разработке программного обеспечения в сфере интернет-маркетинга;

ООО "Йеллоу софт" специализируется на разработке мобильных приложений, облачных систем и систем электронного документооборота в сфере индустрии путешествий, банковского дела и телекоммуникаций;

ООО "Софтарекс Технолоджиес" специализируется на разработке программного обеспечения в сфере здравоохранения, дистанционного образования, энергетики, интернета вещей, компьютерного зрения и программной инженерии;

УП "АндерсенБел" специализируется на разработке программного обеспечения в сфере здравоохранения, банковского дела, мультимедиа.

Также на заседании был одобрен новый бизнес-проект компании-резидента ПВТ ООО "Эполь Софт", который предусматривает расширение перечня видов деятельности этой компании.

При этом часть компаний были лишены статуса резидента ПВТ. Среди них - ООО "Нивал Нетворк", СООО "Численные методы", ООО "ПМиС-Софтпродукт", ООО "Сбербанк-Технологии".

В пресс-центре отметили, что по состоянию на 10 февраля 2017 года в Парке высоких технологий состоят 165 резидентов.