Шесть белорусских IT-компаний вошли в сотню лучших аутсорсеров мира

В рейтинг Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP), который был опубликован 20 февраля 2017 года, попали шесть компаний с офисами в Беларуси.

В этом году ассоциацией были отмечены EPAM Systems, Intetics, Itransition, Bell Integrator, Ciklum и IBA Group.

- Компании, включенные в список, продемонстрировали свое глобальное превосходство, - отметили составители.

Участники рейтинга оцениваются по пяти показателям: размер и рост, отзывы заказчиков, награды и сертификаты, внедрение инноваций и уровень КСО.



