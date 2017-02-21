Шесть белорусских IT-компаний вошли в сотню лучших аутсорсеров мира

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В рейтинг Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP), который был опубликован 20 февраля 2017 года, попали шесть компаний с офисами в Беларуси. 

В этом году ассоциацией были отмечены EPAM Systems, Intetics, Itransition, Bell Integrator, Ciklum и IBA Group.

- Компании, включенные в список, продемонстрировали свое глобальное превосходство, - отметили составители. 

Участники рейтинга оцениваются по пяти показателям: размер и рост, отзывы заказчиков, награды и сертификаты, внедрение инноваций и уровень КСО.

 

 


 

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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