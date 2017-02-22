ПВТ подвел итоги работы в 2016 году

В администрации Парка высоких технологий состоялась пресс-конференция, в ходе которой были подведены итоги работы ПВТ в 2016 году. Директор администрации ПВТ Валерий Цепкало озвучил основные показатели деятельности, рассказал о приоритетных направлениях развития Парка и ответил на вопросы журналистов.
По итогам года экспорт увеличился на 16 процентов, объем привлеченных прямых иностранных инвестиций – на 16 процентов, объем внедрения ИТ-решений на белорусском рынке – на 56 процентов.
По состоянию на 21.02.2017 года в Парке зарегистрировано 165 резидентов и работает более 27 тысяч человек.
Темпы роста
Объем производства компьютерных программ в 2016 году составил 1790,2 млн руб., обеспечив годовой темп роста на уровне 142 процентов, с учетом изменения курса доллара США и дефлятора ВВП – на уровне 119 процентов.
TOP-10 резидентов ПВТ по объему реализации:
- ИООО "ЭПАМ Системз"
- СООО "Гейм Стрим"
- ИП "АйБиЭй АйТиПарк"
- ЗАО "Итранзишэн"
- ООО "Техартгруп"
- ИООО "Эксадел"
- ИУП "Иссофт солюшнз"
- ЗАО "Научсофт"
- СООО "Системные технологии"
- ООО "Вайбер Медиа"
Экспорт ПО и ИТ-услуг
Объем экспорта Парка высоких технологий в 2016 году увеличился на 16 процентов и составил 820,6 млн долларов США. Доля экспорта в общем объеме производства Парка составила 91 процент.
TOP-10 крупнейших экспортеров:
- ИООО "ЭПАМ Системз"
- СООО "Гейм Стрим"
- ИП "АйБиЭй АйТиПарк"
- ЗАО "Итранзишэн"
- ООО "Техартгруп"
- ИООО "Эксадел"
- ИУП "Иссофт солюшнз"
- ЗАО "Научсофт"
- ООО "Вайбер Медиа"
- ООО "Леверекс интернейшнл"
Разработанное в Парке программное обеспечение в 2016 году поставлялось заказчикам из 67 стран мира, при этом 49,1 процента экспорта приходилось на страны Западной Европы, 43,2 процента – на США. Доля стран СНГ в общем экспорте снизилась с 10,7 процента до 5,3 процента за счет падения экспорта в Россию на 43 процента .
Основные заказчики, импортирующие разработанное в ПВТ программное обеспечение, находятся в США, Великобритании, Германии, России, Ирландии. В 2016 году резиденты Парка впервые вышли на рынки Филиппин, Вьетнама, Туркменистана, Мексики.
|
|
2006
|
2011
|
2016
|
Экспорт компьютерных услуг РБ , млн USD
|
47,9
|
274,1
|
956,8
|
Доля комп. услуг в экспорте услуг РБ
|
2%
|
5%
|
14%
|
Экспорт Парка высоких технологий, млн USD
|
21,9
|
215,2
|
820,6
|
Доля ПВТ в экспорте компьютерных услуг РБ
|
46%
|
79%
|
86%
Экспорт компьютерных услуг. Платежный баланс НБРБ
По предварительным данным НБРБ за 2016 год, сальдо компьютерных услуг в Беларуси составило 845 млн долларов США, при этом удельный вес компьютерных услуг в общем объеме услуг вырос с 12,3 до 14,1 процентов. Около 86 процентов в экспорте компьютерных услуг составляет экспорт ПО и услуг резидентов ПВТ.
Внутренний рынок
Объем внедрения в 2016 году разработанного в Парке высоких технологий программного обеспечения для белорусских предприятий и организаций составил 166,6 млн руб. и увеличился по сравнению с 2015 годом в 1,6 раза.
ТOP-10 крупнейших поставщиков на белорусский рынок:
- СООО "Системные технологии"
- ИП "АйБиЭй АйТиПарк"
- ЗАО "СОФТКЛУБ-Центр разработки"
- ООО "ЛВО"
- ООО "Хьюмен Систем"
- ЗАО "Авест"
- ООО "Управляющая компания холдинга "Новаком групп"
- ЗАО "Мапсофт"
- ООО "БЭС инновэйшн"
- ООО "Атлантконсалтсофт"
Резиденты Парка высоких технологий
На текущий момент в Парке высоких технологий осуществляют деятельность 165 резидентов. В 2016 году было зарегистрировано 19 юридических лиц, лишено статуса резидента – 3.
По состоянию на 1 января 2016 года общая численность работающих в Парке высоких технологий составила 27342 человека. За 2016 год было создано 3305 новых рабочих места.
TOP-10 крупнейших по численности компаний-резидентов:
- ИООО "ЭПАМ Системз"
- СООО "Гейм Стрим"
- Иностранное предприятие "АйБиЭй АйТиПарк"
- ЗАО "Итранзишэн"
- Иностранное унитарное предприятие "Иссофт солюшнз"
- ООО "Техартгруп"
- ИООО "Эксадел"
- СООО "Системные технологии"
- ЗАО "Научсофт"
- ООО "БелХард Девелопмент"
Привлечение иностранных инвестиций
В 2016 году Парком высоких технологий привлечено 169,2 млн долларов США прямых иностранных инвестиций, на 16 процентов больше, чем в предыдущем году.
Всего по Парку высоких технологий по видам инвестиций, привлеченных в сферу новых и высоких технологий: 74 резидента ПВТ созданы белорусскими инвесторами, 32 являются компаниями с совместными капиталом, 59 – коммерческими организациями со стопроцентным иностранным капиталом.
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