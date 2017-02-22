ПВТ подвел итоги работы в 2016 году

В администрации Парка высоких технологий состоялась пресс-конференция, в ходе которой были подведены итоги работы ПВТ в 2016 году. Директор администрации ПВТ Валерий Цепкало озвучил основные показатели деятельности, рассказал о приоритетных направлениях развития Парка и ответил на вопросы журналистов.

По итогам года экспорт увеличился на 16 процентов, объем привлеченных прямых иностранных инвестиций – на 16 процентов, объем внедрения ИТ-решений на белорусском рынке – на 56 процентов.

По состоянию на 21.02.2017 года в Парке зарегистрировано 165 резидентов и работает более 27 тысяч человек.



Темпы роста

Объем производства компьютерных программ в 2016 году составил 1790,2 млн руб., обеспечив годовой темп роста на уровне 142 процентов, с учетом изменения курса доллара США и дефлятора ВВП – на уровне 119 процентов.



TOP-10 резидентов ПВТ по объему реализации:

ИООО "ЭПАМ Системз" СООО "Гейм Стрим" ИП "АйБиЭй АйТиПарк" ЗАО "Итранзишэн" ООО "Техартгруп" ИООО "Эксадел" ИУП "Иссофт солюшнз" ЗАО "Научсофт" СООО "Системные технологии" ООО "Вайбер Медиа"



Экспорт ПО и ИТ-услуг

Объем экспорта Парка высоких технологий в 2016 году увеличился на 16 процентов и составил 820,6 млн долларов США. Доля экспорта в общем объеме производства Парка составила 91 процент.



TOP-10 крупнейших экспортеров:

ИООО "ЭПАМ Системз" СООО "Гейм Стрим" ИП "АйБиЭй АйТиПарк" ЗАО "Итранзишэн" ООО "Техартгруп" ИООО "Эксадел" ИУП "Иссофт солюшнз" ЗАО "Научсофт" ООО "Вайбер Медиа" ООО "Леверекс интернейшнл"

Разработанное в Парке программное обеспечение в 2016 году поставлялось заказчикам из 67 стран мира, при этом 49,1 процента экспорта приходилось на страны Западной Европы, 43,2 процента – на США. Доля стран СНГ в общем экспорте снизилась с 10,7 процента до 5,3 процента за счет падения экспорта в Россию на 43 процента .

Основные заказчики, импортирующие разработанное в ПВТ программное обеспечение, находятся в США, Великобритании, Германии, России, Ирландии. В 2016 году резиденты Парка впервые вышли на рынки Филиппин, Вьетнама, Туркменистана, Мексики.

2006 2011 2016 Экспорт компьютерных услуг РБ , млн USD 47,9 274,1 956,8 Доля комп. услуг в экспорте услуг РБ 2% 5% 14% Экспорт Парка высоких технологий, млн USD 21,9 215,2 820,6 Доля ПВТ в экспорте компьютерных услуг РБ 46% 79% 86%

Экспорт компьютерных услуг. Платежный баланс НБРБ



По предварительным данным НБРБ за 2016 год, сальдо компьютерных услуг в Беларуси составило 845 млн долларов США, при этом удельный вес компьютерных услуг в общем объеме услуг вырос с 12,3 до 14,1 процентов. Около 86 процентов в экспорте компьютерных услуг составляет экспорт ПО и услуг резидентов ПВТ.



Внутренний рынок

Объем внедрения в 2016 году разработанного в Парке высоких технологий программного обеспечения для белорусских предприятий и организаций составил 166,6 млн руб. и увеличился по сравнению с 2015 годом в 1,6 раза.



ТOP-10 крупнейших поставщиков на белорусский рынок:

СООО "Системные технологии" ИП "АйБиЭй АйТиПарк" ЗАО "СОФТКЛУБ-Центр разработки" ООО "ЛВО" ООО "Хьюмен Систем" ЗАО "Авест" ООО "Управляющая компания холдинга "Новаком групп" ЗАО "Мапсофт" ООО "БЭС инновэйшн" ООО "Атлантконсалтсофт"



Резиденты Парка высоких технологий

На текущий момент в Парке высоких технологий осуществляют деятельность 165 резидентов. В 2016 году было зарегистрировано 19 юридических лиц, лишено статуса резидента – 3.

По состоянию на 1 января 2016 года общая численность работающих в Парке высоких технологий составила 27342 человека. За 2016 год было создано 3305 новых рабочих места.



TOP-10 крупнейших по численности компаний-резидентов:

ИООО "ЭПАМ Системз" СООО "Гейм Стрим" Иностранное предприятие "АйБиЭй АйТиПарк" ЗАО "Итранзишэн" Иностранное унитарное предприятие "Иссофт солюшнз" ООО "Техартгруп" ИООО "Эксадел" СООО "Системные технологии" ЗАО "Научсофт" ООО "БелХард Девелопмент"



Привлечение иностранных инвестиций

В 2016 году Парком высоких технологий привлечено 169,2 млн долларов США прямых иностранных инвестиций, на 16 процентов больше, чем в предыдущем году.

Всего по Парку высоких технологий по видам инвестиций, привлеченных в сферу новых и высоких технологий: 74 резидента ПВТ созданы белорусскими инвесторами, 32 являются компаниями с совместными капиталом, 59 – коммерческими организациями со стопроцентным иностранным капиталом.