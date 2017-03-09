«Лучший смартфон»: флагман LG G6 получил множество наград на MWC 2017

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Смартфон G6 от компании LG Electronics получил 31 награду на Всемирном конгрессе мобильной связи (MWC) 2017 года, в том числе немало премий от международных изданий и журналов, участвовавших в мероприятии.

Модель LG G6 доказала, что компания находится среди лидеров мобильных технологий, а ее продукция полностью отвечает ожиданиям потребителей. Такие издания, как Wired, Android Authority, Digital Trends, PCMag и TechRadar, назвали G6 лучшим смартфоном среди представленных в рамках MWC 2017.

«Пользователям нравятся большие экраны, но при этом они хотят, чтобы устройством было удобно пользоваться одной рукой. Все это учитывалось при разработке LG G6, представляющего собой новое поколение в дизайне смартфонов и уровне удобства использования, — отметил Джуно Чо (Juno Cho), президент компании LG Electronics Mobile Communications. — Благодаря узкой рамке вокруг дисплея, гармоничному дизайну, применению стекла и стали LG G6 произвел неизгладимое впечатление».

Презентация LG G6 перед более чем 1400 специалистами отрасли прошла перед началом MWC 2017. Эксперты высоко оценили новый смартфон. LG G6 — это высокая эргономичность, минималистичный дизайн и исключительная надежность корпуса. G6 оснащен увеличенным экраном FullVision с диагональю 5,7 дюйма и соотношением сторон 18:9, что обеспечивает «полное погружение» пользователя в изображение.

Соотношение сторон экрана и компактные размеры устройства позволяют удобно держать смартфон LG G6 в одной руке. Две 13-мегапиксельные камеры на тыльной стороне позволяют выполнять съемку как в обычном, так и в широкоформатном режиме. Еще одно преимущество — смартфон испытывался на соответствие самым высоким стандартам надежности и долговечности.

MWC 2017 — крупнейшее мировое событие в отрасли мобильной связи. Количество посетителей оценивается в 100 тысяч человек.

Некоторые награды, полученные смартфоном LG G6 на конгрессе MWC 2017. 

Журнал Wired

Награда «Лучший экспонат на MWC» — LG G6

Журнал T3

Награда «Лучший смартфон» — LG G6

Журнал Digital Trends

Награда «Самый высокотехнологичный экспонат на MWC 2017» — LG G6

Журнал ComputerBild

«Лучший продукт. Смартфон» — LG G6

Журнал SlashGear

Награда «Выбор редакции» — LG G6

 

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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