LG и известный японский дизайнер создали иммерсивную OLED-экспозицию

В ознаменование своего 70-летнего юбилея корпорация LG объявила о планируемом открытии масштабной световой инсталляции на крупнейшей мировой выставке дизайна – Неделе дизайна в Милане 2017. Экспозиция под названием S.F_Senses of the Future будет размещаться на площадке Superstudio Piu и станет дебютом LG на Неделе дизайна в Милане, призванным выразить давнюю приверженность бренда к дизайну и передовым технологиям.

Экспозиция LG создана в партнерстве со знаменитым дизайнером Токуджин Йошиока, чьей визитной карточной является использование новаторских экспериментальных техник с целью отразить красоту природы и многогранность чувств людей. Философия дизайна LG опирается на уверенность в том, что главным ориентиром в развитии передовых технологий и дизайна должен быть человеческий опыт. Только тогда становится возможным реализовать видение будущего, наполненного восхитительными и вдохновляющими моментами.

По мнению LG и Токуджина Йошиока, экспозиция S.F_Senses of the Future призвана передать свой оптимистичный взгляд на будущее человечества и оставить неизгладимое впечатление от инсталляции благодаря эффекту погружения, который достигается при помощи света и повседневных предметов.

«В детстве мы могли без труда представить себе будущее и мечтать о том, как сложатся наши судьбы. Экспозиция S.F_Senses of the Future – это переплетение научной фантастики, технологий, космоса и жизни, отражающее суть технологий LG», – отмечает Токуджин Йошиока.

«Мы очень рады возможности представить нашу совместную работу с Токуджин Йошиока и принять участие в крупнейшем в мире фестивале дизайна», – добавляет Но Чан-хо, руководитель департамента корпоративного дизайна LG Electronics. – «Сочетание ультрасовременных технологий LG и дизайна Токуджина Йошиока отражает человеко-ориентированную философию дизайна LG и нашу приверженность миссии развивать инновации, улучшающие качество жизни. Мы надеемся, что многие посетители оценят эффект погружения, создаваемый экспозицией S.F_Senses of the Future».

Празднуя свой 70-летний юбилей, LG представляет свой новый курс с ориентиром на дизайн, основанный на пользовательском опыте. Как никогда прежде, LG стремится повышать качество жизни потребителей, открывая новые горизонты передовых технологий посредством интеграции оптимизированных решений.