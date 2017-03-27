1 апреля в БГУИР пройдет День открытых дверей (учебный корпус №2, ул. П. Бровки, 4).

Начало мероприятия в 10:30: в фойе актового зала будет работать интерактивная консультационная площадка приемной комиссии университета, где можно будет получить ответы на все вопросы, взять буклеты/листовки, прямо на месте зарегистрировать личный электронный кабинет и научиться им пользоваться. А на площадках всех этажей этого же корпуса будет «Фестиваль факультетов», где можно будет пообщаться с руководством каждого факультета, а также с преподавателями и студентами.

В актовом зале в 11:00 абитуриентов поприветствует руководство и выпускники БГУИР. Ответственный секретарь приёмной комиссии В.М. Бондарик доступно расскажет об особенностях приема в этом году, а также ответит на часто задаваемые вопросы Также перед будущими студентами главного IT-университета Беларуси выступит заместитель директора администрации ПВТ А.М. Мартинкевич.

В 13:15 начнутся встречи абитуриентов с деканами факультетов: в корпусе 1 (ул. П. Бровки, 6) своих будущих студентов поприветствует ФКП (ауд. 409) и ФРЭ (ауд. 431), а в корпусе 3 (ул. П. Бровки, 10) - ФТК (ауд. 112), ФКСиС (ауд. 202), ФИТУ (ауд. 206), ИЭФ (ауд. 104), ФЗО и ФНиДО (ауд. 114).