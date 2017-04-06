Белорусские ученые представили экспериментальный образец суперконденсатора для электромобиля

Белорусские ученые представили экспериментальный образец суперконденсатора (накопителя электроэнергии) для электротранспорта (электробусов, электромобилей) на выставке в Национальной академии наук, сообщает БЕЛТА.

"Это один из экспериментальных образцов сверхъемкого накопителя энергии. Такой накопитель планируется использовать в белорусском электромобиле", - сказал первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик. Накопитель будет предназначен и для электробусов.

Младший научный сотрудник НПЦ по материаловедению НАН Александра Коновалова отметила, что в ближайшем будущем планируется ввести в эксплуатацию электробусы с отечественными суперконденсаторами. Преимущества суперконденсатора - легкость, компактность, быстрая зарядка.

"Суперконденсатор состоит из графеноподобных материалов, разработанных в НПЦ по материаловедению. Он довольно легкий и намного меньше, чем обычные конденсаторы. Конечно, окончательный образец будет больше по размерам, потому что для электробуса нужно больше заряда, но все же будет довольно компактным. Эта модель может заряжаться до 20 ватт за несколько минут, в то время как обычные конденсаторы такой энергоемкости заряжаются несколько дней. А окончательный образец можно будет подзарядить буквально за час", - рассказала Александра Коновалова. Еще одно преимущество - более долгий срок службы. "Обычно конденсаторы постепенно выходят из строя, а у нашего суперконденсатора количество перезарядок увеличивается в 2-3 раза. Значит, он будет дольше работать", - добавила младший научный сотрудник.