Запуск белорусского университетского наноспутника планируется в 2017 году, сообщил сегодня на пресс-конференции директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой, сообщает БЕЛТА.

"В БГУ создан университетский наноспутник. Его запуск планируется в этом году", - сказал Сергей Золотой. У наноспутника БГУ есть все те элементы, что и у большого аппарата. Но при этом он весит всего лишь около 2 кг и имеет небольшие размеры - 20x10x10 см. В БГУ создан центр управления спутником, разработана станция приема. Спутник будет работать в радиолюбительском диапазоне.

Такой космический аппарат гораздо дешевле больших спутников. Миниатюризация спутников активно развивается во всем мире, однако наноспутники не рассчитаны на долгий срок службы. "Но нам хотелось бы, чтобы он послужил не три месяца, а подольше, поэтому планируется запустить его на более высокую орбиту", - сказал ученый.

Руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси академик Петр Витязь отметил, что НАН совместно с Министерством образования развивает систему подготовки кадров в сфере космических технологий и систему создания университетских наноспутников. В частности, планируется создать совместный филиал кафедры БГУ.

Кроме того, Беларусь вовлечена в международный проект, связанный с передачей знаний о проектировании спутников. "Есть международный проект, который относится к программам "Горизонт-2020" и "Эразмус". Теперь в этот проект вовлечены и наши университеты: БГУ, БГУИР и БНТУ. В вузах будут организованы современные учебные курсы по проектированию малых спутников. На базе нашей организации будет проводиться апробация этих учебных курсов. Этот проект рассчитан до 2020 года", - пояснил Сергей Золотой. Данный проект поспособствует развитию технологий создания микро- и наноспутников в Беларуси.