Uber объявила о планах создать летающий автомобиль к 2020 году

Компания Uber, специализирующаяся на онлайн-заказах такси, объявила о планах представить к 2020 году рабочую модель летающего транспортного средства.

«Городская авиация — это естественный следующий шаг для Uber», — отметил главный представитель по продуктам Джефф Холден.

Он добавил, что компания стремилась дать людям больше свободного времени, а также снизить загруженность на дорогах и уровень загрязненности окружающей среды. В связи с этим Uber работает над тем, чтобы возможность выбора «Нажми кнопку, получи полет» стала реальностью, отметил Холден.

Компания готовит новую модель транспортного средства к выставке World Expo-2020 в Дубае. Онлайн-сервис по заказу такси Uber работает в 570 городах почти в 70 странах.