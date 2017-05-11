Эксперты установили основную причину уязвимости системы Android

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Компания Check Point провела исследования и выяснила, что операционная система Android имеет ряд недочетов. Личная информация пользователя может быть украдена и использована в личных целях.

Источником проблемы выступает разрешение SYSTEM_ALERT_WINDOW, которое позволяет приложениям выводить срочные сообщения на экран поверх других запущенных программ.

Аналитики компании Check Point считают, что данная опция намного упросила жизнь аферистам. Эта функция внедрена в большинство вредоносных программ. Установленное приложение может перекрыть и заблокировать экран устройство и требовать откуп за освобождения личной информации.

Функция появилась в Android 6.0. В версии Android 6.0.1 это право автоматически было присвоено всем приложениям, загруженным из магазина Google Play. В результате возможность «перекрывать» экран получили практически все приложения, в том числе и вредоносные. 

Источник: 

vistanews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Боже, какой бред! Можно подумать, что разрешение приложениям выводить на экран модальные сообщения может как-то помочь украсть личные данные. Если бы это было так, то во всех Виндовс надо срочно убрать подобную бяку. laugh 

Имхо сплетня, распускаемая с разными целями: нагадить производителям, подколоть владельцев, подгонорарить на текстах и т.д.

Аватар пользователя mike

mike

На всякий случай почитал майский блог компании "Чекпоинт" за этот год. Сообщают, что Гугл "понял" их обращение и, якобы, "работает над устранением уязвимости". Чтобы защититься, компания предлагает обычные меры: не скачивать что попало и пользоваться антивредами. Ибо злой вред может выбросить супермодальное сообщение и заблокировать дальнейшую работу с девайсом через скрин. О том, что девайс можно просто перезагрузить, компания "Чекпоинт" умалчивает. laugh

-1

mike пишет:

На всякий случай почитал майский блог компании "Чекпоинт" за этот год. Сообщают, что Гугл "понял" их обращение и, якобы, "работает над устранением уязвимости". Чтобы защититься, компания предлагает обычные меры: не скачивать что попало и пользоваться антивредами. Ибо злой вред может выбросить супермодальное сообщение и заблокировать дальнейшую работу с девайсом через скрин. О том, что девайс можно просто перезагрузить, компания "Чекпоинт" умалчивает. laugh


В смартфонах с аппаратными кнопками ещё и список запущенных приложений можно вызвать LOL

Эксперты установили основную причину уязвимости системы Android

Заголовок - вообще позорище, стыдно КВ!

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