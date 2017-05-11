Эксперты установили основную причину уязвимости системы Android

Компания Check Point провела исследования и выяснила, что операционная система Android имеет ряд недочетов. Личная информация пользователя может быть украдена и использована в личных целях.

Источником проблемы выступает разрешение SYSTEM_ALERT_WINDOW, которое позволяет приложениям выводить срочные сообщения на экран поверх других запущенных программ.

Аналитики компании Check Point считают, что данная опция намного упросила жизнь аферистам. Эта функция внедрена в большинство вредоносных программ. Установленное приложение может перекрыть и заблокировать экран устройство и требовать откуп за освобождения личной информации.

Функция появилась в Android 6.0. В версии Android 6.0.1 это право автоматически было присвоено всем приложениям, загруженным из магазина Google Play. В результате возможность «перекрывать» экран получили практически все приложения, в том числе и вредоносные.