Создатель аудиоформата MP3 сообщил о его "смерти"

Немецкий институт интегральных схем общества Фраунгофера, разработавший популярный аудиоформат MP3, официально сообщил о фактической смерти этого формата.

В сообщении института говорится, что в апреле этого года истекли последние патенты на формат и были прекращены сборы лицензионных отчислений с производителей программного обеспечения и встраиваемых решений.

"Мы благодарим всех за гигантскую поддержку, которая помогла сделать формат MP3 главным аудиоформатов в мире за последние 20 лет", - говорится в сообщении.

Одной из причин отказа от формата стало появление новых. Большинство радиостанций и телеканалов перешли на современные ISO-MPEG кодеки, которые обеспечивают более высокое качество звука.

Основой разработки MP3 послужил экспериментальный кодек ASPEC. Первым кодировщиком в формат MP3 стала программа L3Enc, выпущенная летом 1994 года. Спустя один год появился первый программный MP3-плеер - Winplay3.