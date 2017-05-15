Создатель аудиоформата MP3 сообщил о его "смерти"

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Немецкий институт интегральных схем общества Фраунгофера, разработавший популярный аудиоформат MP3, официально сообщил о фактической смерти этого формата.

В сообщении института говорится, что в апреле этого года истекли последние патенты на формат и были прекращены сборы лицензионных отчислений с производителей программного обеспечения и встраиваемых решений.

"Мы благодарим всех за гигантскую поддержку, которая помогла сделать формат MP3 главным аудиоформатов в мире за последние 20 лет", - говорится в сообщении.

Одной из причин отказа от формата стало появление новых. Большинство радиостанций и телеканалов перешли на современные ISO-MPEG кодеки, которые обеспечивают более высокое качество звука.

Основой разработки MP3 послужил экспериментальный кодек ASPEC. Первым кодировщиком в формат MP3 стала программа L3Enc, выпущенная летом 1994 года. Спустя один год появился первый программный MP3-плеер - Winplay3.

Источник: 

bbc.com

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

Хм, если формат стал бесплатным и авторы его не будут допиливать (что понятно, денег не дадут)  - он умер? Его выкинут из всех плееров и удалят все файлы MP3? wink

Оригинал 

https://www.iis.fraunhofer.de/en/ff/amm/prod/audiocodec/audiocodecs/mp3.html

 

 

+2

Ага, конечно. И тонны ПО, которые кодируют в нем.

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