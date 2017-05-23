МВД планирует расширить использование беспилотников

Министерство внутренних дел Беларуси планирует расширить использование беспилотников для решения собственных нужд. Об этом 22 мая 2017 года сообщил министр МВД Игорь Шуневич.

Министр сообщил, что ведомство должно иметь возможность противостоять современным вызовам и угрозам, а беспилотные комплексы должны помогать решать сложные задачи.

Шуневич предлагает использовать в каждом территориальном управлении МВД беспилотный авиационный комплекс.

"Он помогает милиции решать много тактических и практических задач - это обнаружение без вести пропавших, заблудившихся, похищенного транспорта", - отметил глава МВД.