Apple работает над созданием программного обеспечения для беспилотных автомобилей

Глава компании Apple Тим Кук официально подтвердил, что корпорация работает над созданием программного обеспечения для беспилотных автомобилей, сообщают информагентства.

Руководство Apple отмечает, что этот проект на данный момент является приоритетным в области искусственного интеллекта. Ранее ходило много слухов о разработке данной технологии, однако официального подтверждения не было.

Создавать беспилотные автомобили Apple не будет. Руководитель подчеркнул, что они работают исключительно с программным обеспечением, чтобы в будущем у человека отпала необходимость управлять автомобилем. После этого технологии будут продаваться известным автомобильным компаниям.

