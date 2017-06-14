SVEN представила на белорусском рынке Bluetooth-наушники AP-B550MV

Компания SVEN представляет на белорусском рынке новые Bluetooth-наушники со светодиодной подсветкой AP-B550MV. Стоимость наушников в отечественных интернет-магазинах составляет от 40 до 60 рублей.
Новые беспроводные наушники от SVEN дарят пользователям чувство свободы. Благодаря технологии Bluetooth они способны поддерживать устойчивую связь с источником звука на расстоянии до 10 метров. Без дополнительной подзарядки эти наушники способны работать до 18 часов. Модель имеет функции управления громкостью и переключения треков.
Новинка поддерживает и привычный проводной режим – если аккумулятор все-таки разрядится, наушники можно подключить к мобильному устройству традиционным способом. В проводном режиме будут доступны и музыка, и функции гарнитуры – на кабеле устройства есть чувствительный микрофон.
Крупные амбушюры наушников хорошо обхватывают ушную раковину и защищают от посторонних шумов. Модель удобно сидит на голове. При необходимости оголовье AP-B550MV можно легко настроить под себя. Амбушюры украшены светодиодной подсветкой.
Особенности:
- Беспроводная передача сигнала по Bluetooth 4.1.
- Возможность управления переключением треков.
- Функция принятия вызова.
- Проводная/беспроводная передача аудиосигнала.
- Время работы от аккумулятора – до 18 часов.
- Радиус действия до 10 метров.
Технические характеристики:
|Чувствительность, дБ
|наушники: 106
микрофон: -58 ± 3
|Частотный диапазон, Гц
|наушники: 20 – 20 000
микрофон: 30 – 16 000
|Мембрана, мм
|Ø 40
|Сопротивление, Ом
|32
|Тип соединения
|Bluetooth 4.1
|Поддерживаемые профили Bluetooth
|HSP, HFP, A2DP, AVRCP
|Радиус действия, м
|до 10
|Время работы от аккумулятора, часов
|до 18
|Тип разъема
|мини-джек стерео Ø 3,5 мм (4 pin)
|Длина кабеля, м
|1,2
|Вес, г
|225
Комментарии
Супер! Идёшь и голова сияет! (С)
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