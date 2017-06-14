SVEN представила на белорусском рынке Bluetooth-наушники AP-B550MV

Компания SVEN представляет на белорусском рынке новые Bluetooth-наушники со светодиодной подсветкой AP-B550MV. Стоимость наушников в отечественных интернет-магазинах составляет от 40 до 60 рублей.

Новые беспроводные наушники от SVEN дарят пользователям чувство свободы. Благодаря технологии Bluetooth они способны поддерживать устойчивую связь с источником звука на расстоянии до 10 метров. Без дополнительной подзарядки эти наушники способны работать до 18 часов. Модель имеет функции управления громкостью и переключения треков.

Новинка поддерживает и привычный проводной режим – если аккумулятор все-таки разрядится, наушники можно подключить к мобильному устройству традиционным способом. В проводном режиме будут доступны и музыка, и функции гарнитуры – на кабеле устройства есть чувствительный микрофон.

Крупные амбушюры наушников хорошо обхватывают ушную раковину и защищают от посторонних шумов. Модель удобно сидит на голове. При необходимости оголовье AP-B550MV можно легко настроить под себя. Амбушюры украшены светодиодной подсветкой.

Особенности:

Беспроводная передача сигнала по Bluetooth 4.1.

Возможность управления переключением треков.

Функция принятия вызова.

Проводная/беспроводная передача аудиосигнала.

Время работы от аккумулятора – до 18 часов.

Радиус действия до 10 метров.

Технические характеристики: