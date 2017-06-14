SVEN представила на белорусском рынке Bluetooth-наушники AP-B550MV

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Компания SVEN представляет на белорусском рынке новые Bluetooth-наушники со светодиодной подсветкой AP-B550MV. Стоимость наушников в отечественных интернет-магазинах составляет от 40 до 60 рублей.

Новые беспроводные наушники от SVEN дарят пользователям чувство свободы. Благодаря технологии Bluetooth они способны поддерживать устойчивую связь с источником звука на расстоянии до 10 метров. Без дополнительной подзарядки эти наушники способны работать до 18 часов. Модель имеет функции управления громкостью и переключения треков.

Новинка поддерживает и привычный проводной режим – если аккумулятор все-таки разрядится, наушники можно подключить к мобильному устройству традиционным способом. В проводном режиме будут доступны и музыка, и функции гарнитуры – на кабеле устройства есть чувствительный микрофон.

Крупные амбушюры наушников хорошо обхватывают ушную раковину и защищают от посторонних шумов. Модель удобно сидит на голове. При необходимости оголовье AP-B550MV можно легко настроить под себя. Амбушюры украшены светодиодной подсветкой.

Особенности:

  • Беспроводная передача сигнала по Bluetooth 4.1.
  • Возможность управления переключением треков.
  • Функция принятия вызова.
  • Проводная/беспроводная передача аудиосигнала.
  • Время работы от аккумулятора – до 18 часов.
  • Радиус действия до 10 метров.

Технические характеристики: 

Чувствительность, дБ наушники: 106
микрофон: -58 ± 3
Частотный диапазон, Гц наушники: 20 – 20 000
микрофон: 30 – 16 000
Мембрана, мм Ø 40
Сопротивление, Ом 32
Тип соединения Bluetooth 4.1
Поддерживаемые профили Bluetooth HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Радиус действия, м до 10
Время работы от аккумулятора, часов до 18
Тип разъема мини-джек стерео Ø 3,5 мм (4 pin)
Длина кабеля, м 1,2
Вес, г 225

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Опубликовал: Dmitrys10,

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