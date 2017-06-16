Литва объявила БелАЭС угрозой национальной безопасности

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Сейм Литвы 15 июня 2017 года признал строящуюся в Беларуси атомную станцию угрозой для национальной безопасности страны, окружающей среды и общественного здоровья. За принятие закона проголосовали 104 депутата. 

Политики отмечают, что данный закон будет иметь большое влияние. "Как в средней, так и долгосрочной перспективе он будет иметь большое значение для безопасности людей, качества их жизни и прогресса государства", - сказал Глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны (КНБО) Витаутас Бакас, его слова приводит Интерфакс

Литва регулярно заявляет о том, что строительство атомной станции в Острове ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Атомная станция будет располагаться в 50 км от Вилюньса, её строительством занимается российская корпорация "Росатом". 

Напомним, что ранее Литвой был принят закон, который ограничивает импорт электроэнергии из Беларуси и России.

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Аватар пользователя gaal

gaal

После того как один корпус реактора уронили, а другим зацепили железнодорожный столб? Не, врядли.

https://www.kp.by/daily/26561.4/3576721/

https://www.kp.by/daily/26624/3642765/

 

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