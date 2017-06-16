Литва объявила БелАЭС угрозой национальной безопасности

Сейм Литвы 15 июня 2017 года признал строящуюся в Беларуси атомную станцию угрозой для национальной безопасности страны, окружающей среды и общественного здоровья. За принятие закона проголосовали 104 депутата.

Политики отмечают, что данный закон будет иметь большое влияние. "Как в средней, так и долгосрочной перспективе он будет иметь большое значение для безопасности людей, качества их жизни и прогресса государства", - сказал Глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны (КНБО) Витаутас Бакас, его слова приводит Интерфакс.

Литва регулярно заявляет о том, что строительство атомной станции в Острове ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Атомная станция будет располагаться в 50 км от Вилюньса, её строительством занимается российская корпорация "Росатом".

Напомним, что ранее Литвой был принят закон, который ограничивает импорт электроэнергии из Беларуси и России.