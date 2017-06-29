velcom завершает строительство своего дата-центра

Оператор velcom завершает строительство крупнейшего в Беларуси центра обработки данных (ЦОД) в Минске. В нем уже организованы серверные залы и установлено оборудование, в том числе для круглогодичного климат-контроля и бесперебойного электропитания, рассказали в пресс-службе velcom.



Здание строится по мировым стандартам, свойственным стратегически важным объектам. Дата-центр огражден от внешнего мира железобетонными стенами монолитной конструкции, которые не боятся физических повреждений. Кроме того, сами залы с серверными защищены вторым контуром безопасности, то есть как бы находятся внутри «капсулы».



Первая очередь центра обработки данных включает в себя два авто-зала, в каждом из которых размещено по 104 серверных шкафа. Наполнять их будут по желанию клиентов – можно будет как устанавливать свое оборудование, так и использовать виртуальную инфраструктуру velcom. Пока же специалисты закончили установку и настройку кондиционеров, источников бесперебойного питания, распределительных щитов, трансформаторов, системы пожаротушения и контроля доступа.



Для работы первой очереди ЦОДа необходимо 2 МВт электроэнергии, что сравнимо с потребностью небольшого микрорайона. Нужную мощность могут обеспечить как внешняя линия электропередач (до 8 МВт), так и два дизель-генератора на 1,2 МВт каждый. Для надёжности предусмотрен ещё один – резервный, который включится в случае аварийной остановки одного из постоянно работающих генераторов.



В авто-залах организована постоянная циркуляция воздуха. Так, к серверам поступает холодный воздух, подаваемый кондиционерами из-под пола, который, проходя через серверы, выводит тепло и попадает обратно через «горячие» коридоры. В случае потери электричества и остановки компрессоров хладагент в баках, которые выполняют функцию термоса, обеспечит сохранение температуры и продолжит охлаждать сервера. В результате оборудование будет исправно работать всё то время, пока не заработает резервный источник питания.



В дата-центре предусмотрен центр управления зданием, который отвечает за «погоду»: например, регулирует температуру и влажность воздуха. Вся информация выводится на 12 огромных дисплеев, однако система способна управлять процессами и без участия человека.

«В принципе сотрудников может и не быть – система выполняет большинство функцией самостоятельно», – пояснили в velcom.



Внутри дата-центра и по его периметру уже установлено более 200 камер видеонаблюдения, изображение с которых будет передаваться на сервер вместе с показаниями датчиков. Служба безопасности будет круглосуточно отслеживать безопасность на объекте и сможет оперативно реагировать на любое изменение.

Дата-центр подключён к сверхбыстрой оптоволоконной сети, которая способна пропускать до тысячи терабит в секунду. Она связывает ЦОД с головным офисом velcom на улице Интернациональной и центром управления сетью (Network and Service Operation Center) на улице Захарова. К сверхбыстрой сети будут подключать пользователей дата-центра, причем кабель готовы провести прямо в офис заказчика. Предусмотрен и резервный канал связи, который обеспечит бесперебойное онлайн-соединение в любое время суток.



Ранее ЦОД velcom уже получил сертификат надежности уровня Tier-3 (uptime institute) – это означает, что в нем будет использоваться только самое современное оборудование, а все необходимые работы, включая диагностику, замену и добавление серверных стоек, не будут приводить к приостановке деятельности дата-центра.